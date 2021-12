Ansu Fati tenía entre ceja y ceja regresar con el equipo en la mayor brevedad posible. No será posible y esto supone un gran palo para Xavi. Tal es su nivel de implicación que este sábado se entrenó en solitario en el césped del Camp Nou horas antes de que se iniciara el encuentro ante el Betis, correspondiente a la 16ª jornada de Liga, tal y como compartió la periodista Clara Jordan en su cuenta de Twitter.

El objetivo del canterano era el de de viajar con el equipo a Múnich y participar en la 'final' de Champions. Los blaugrana dependen de ellos mismos para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea, pero deberán vencer al Bayern de Múnich en un Allianz Arena que tendrá sus puertas cerradas al público.

Tal y como explicó el presidente blaugrana en una entrevista concedida al programa de TV3 'Els Matins' y, como reiteró Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis de esta tarde "es difícil que juegue contra el Bayern, pero es una decisión que deben tomar los servicios médicos", explicaron.

La idea de Ansu Fati era la de no tirar la toalla hasta el último minuto y hacer todo lo posible por intentar avanzar plazos en su recuperación y ayudar al equipo en el complicadísimo duelo europeo ante el todopoderoso Bayern de Múnich. Ahora bien, la evolución este domingo no está siendo positiva. Los medios catalanes informan de que el canterano culé está prácticamente descartado y no estará en Múnich.