Los 'fantasmas' no se van de Can Barça. Hay que remontarse al pasado para recuperar situaciones en que su actitud no es la que tendría que tener un jugador del Barça. El partido de Balaídos fue el detonante. En Vigo, Ansu Fati se lesionó en el minuto 43 y Sergi Barjuan pidió a Philippe Coutinho que calentara, pero se quitó el abrigo con parsimonia y verbalizó la siguiente frase: "No hace falta ahora, ya llega el descanso". Después de eso, Sergi dio entrada a Alejandro Balde.

Toda esta conversación la destapaba el programa 'Onze' de TV3, que además, añade que algunos jugadores empiezan a estar hartos de sus actitudes tanto en entrenamientos como en partidos. Al finalizar el partido frente al Celta, los capitanes del equipo le recriminaron sus palabras totalmente fuera de lugar en un jugador profesional. Piqué le deja un recadito a Bartomeu Coutinho, con pie y medio fuera Además, Coutinho es el jugador con la ficha más alta de la primera plantilla. Exjugadores como Antoine Griezmann y Leo Messi ya no están, otras se recortaron el sueldo ante los graves problemas financieros del club. Este no es el caso del mediapunta brasileño, que a pesar de ser suplente, sigue percibiendo la ficha más alta al firmar su primer contrato con el Barça. Piqué y Busquets, como representantes del vestuario, han trasladado la preocupación que despierta la falta de compromiso de Coutinho a Joan Laporta y a Xavi Hernández. Y es que el Barça necesita jugadores que, más allá de su talento, estén implicados en el nuevo proyecto de Xavi. Salvo cambio radical, Philippe Coutinho no cumple ninguna de estas premisas y la solución más razonable es la salida del futbolista del club. En el caso de deshacerse del jugador, el Barça dejaría de hacer frente a su millonaria ficha y suavizaría los ánimos en un vestuario cada vez más crispado.