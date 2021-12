Ni el supuesto buen rollo en la gala del Balón de Oro entre directivas, ni el hecho de que el Bayern tenga la primera plaza aseguradísima. Julian Nagelsmann sacará mañana al verde del Allianz Arena un equipo muy competitivo. Cierto es que el cuadro bávaro tiene fondo de armario de sobras para permitirse el lujo de dar descanso a alguna de sus estrellas y que su reemplazante no baje el listón.

En cualquier caso, el comandante de la nave germana no se toma el choque frente al Barça como un mero trámite, sino que ve una magnífica posibilidad de dejar KO a un grande a la primera de cambios. Un conjunto al que le tiene comida la moral por completo, sí, pero a un referente de los últimos 10-15 años en Champions al fin y al cabo.

TOCADOS Y APERCIBIDOS

Lejos de lo que nos pudiéramos imaginar, a priori Nagelsmann no introducirá más de 2-3 cambios respecto al once inicial que puso en liza el sábado en el clásico contra el Dortmund. Leroy Sané, que tuvo que retirarse con molestias, Leon Goretzka, también con algunos problemas físicos, y Lucas Hernández, apercibido de sanción, podrían ser los únicos que ‘rueden’. El centrocampista tiene dolores en la rótula, mientras que lo del ex del City no parece grave, pero tampoco tendría sentido forzarlo con un nuevo partido el sábado de Bundesliga contra el Mainz. Los tres escogidos serían el joven Jamal Musiala, el ex del Espanyol Marc Roca y el ‘gigantón’ Niklas Süle. A pesar del desgaste general que acumula la plantilla, el extécnico del Leipzig y del Hoffenheim no tiene en mente una rotación demasiado profunda.

LA VENGANZA DE LEWANDOWSKI CONTRA EL BARCELONA

Quien parece casi imposible que descanse es el incombustible Robert Lewandowski, que lleva ya nueve dianas en cinco partidos en Champions. El polaco iguala en lo más alto de la tabla de goleadores con la gran sensación de esta edición, Sébastien Haller. Por detrás, Nkunku, con siete, y Cristiano Ronaldo, con seis. ‘Lewa’, elegido segundo mejor jugador del mundo en 2021, sale a un gol por partido ante el Barça.