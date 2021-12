Marcelino García Toral compareció ayer ante los medios de comunicación tras el empate sin goles frente al Getafe CF y se mostró satisfecho del rendimiento defensivo de su equipo, pero consciente de que debe mejorar la faceta ofensiva.

Dani Vivian “va francamente bien” en su recuperación, según aseguró ayer Marcelino, pero no reaparecerá hasta 2022. “Va mejor de lo esperado, pero todos, el primero el entrenador y el cuerpo técnico, tenemos que ser prudentes con una lesión difícil. Creo que no va a estar para este mes de diciembre y aunque pudiera estar no sé si nos atreveríamos, porque vale más esperar unos días que después perder cinco meses”, dijo el asturiano.

Respecto a Yuri Berchiche, dijo que “está en un proceso de mejora", que "el tema del pubis (del que se operó el 22 de julio) está totalmente solventado pero surgió un problema en la planta del pie, que es un proceso latoso". "Y es imposible aventurar y decir una fecha de cuándo puede estar disponible", añadió el entrenador del Athletic.