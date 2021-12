Cristiano lleva años cansado de la justicia e intentando limpiar su nombre de diversos casos en los que se ha visto envuelto. Uno de ellos fue el caso de la supuesta agresión sexual del delantero del Manchester United hacia la exmodelo Kathryn Moyorga en un hotel de Las Vegas el 13 de junio de 2009. De esto ya ha pasado mucho tiempo, pero es que en un principio esto no se hizo público, pues poco después ambas partes llegaron a un acuerdo económico para que el caso no fuera a tribunales.

Fue casi 10 años después en 2017 cuando el medio de comunicación alemán Der Spiegel publicó un artículo que detallaba la presunta agresión sexual y el acuerdo de conciliación. Este medio recibió informaciones y documentos de Football Leaks, una web ya más que conocida por sacar a la luz varios temas confidenciales.

Pues después de que esto ocurriera, Mayorga contactó con su abogada para que esta pusiera una demanda civil en nombre de su clienta. Esto ocurrió en 2018 y la denuncia se trasladó a un tribunal federal en 2019, mientras que a su vez alegaban estar presionadas por los abogados de Cristiano Ronaldo para que éstas aceptaran un acuerdo.

A partir de ahí la exmodelo pidió 77 millones de dólares por “dolor, sufrimiento y daños punitivos” sin contar los costes del proceso. “La demanda está parcialmente sustentada en documentos que habían sido filtrados a la prensa en el ‘Football Leaks’ y que contenían comunicaciones entre el delantero del Manchester United y sus abogados, protegidas por ley en Estados Unidos”, adujo Daniel Albregts, juez federal.

"Desechar el caso de Mayorga por la conducta inapropiada de su abogado es un resultado drástico. Pero desafortunadamente es la única sanción adecuada para garantizar la integridad del proceso judicial", redactó el juez.

The New York Times se mete de por medio

Pues el caso no se ha acabado aquí, pues a pesar de que aún falta la confirmación del presidente del tribunal federal- tras la resolución de Albregts, ahora The New York Times ha solicitado tener acceso a los documentos del juicio y publicarlos. A todo esto Cristiano se ha opuesto, ya que “contiene documentos y comunicaciones robados protegidos por la ley, que el demandante obtuvo indebidamente de un presunto hacker cibernético”, señalan los abogados de Ronaldo.

A pesar de esto The New York Times presionará para conseguir los documentos y presentará una moción en un tribunal federal. "La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Nevada, como la policía ha reconocido en este caso. Objetaremos este intento inadecuado de interferir con el derecho del público a ver documentos gubernamentales", comunica un portavoz del medio estadounidense.