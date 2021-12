Zlatan Ibrahimovic ha concedido una entrevista en Italia para la publicación de su último libro, 'Adrenalina', desvelando nuevas anécdotas. Hablando en 'Radio Deejay' hasta le hizo una propuesta a IKEA: "Me gasté mucho dinero en sus tiendas, merezco una pequeña cuota de la empresa".

Champions

"Fue una pena quedar eliminados, pero ahora lucharemos para ganar el scudetto. Los éxitos pueden nacer de los fracasos".

Defensas

"Hoy la relación con ellos es tranquila, antes era una bomba lista para explotar. Me atacaban sin respetar. Cuando me cruzo con centrales vieja escuela como Chiellini, me gusta. Le tengo respeto y luchando con él me siento vivo".

Árbitro

"Si fuera uno, no pitaría tantas faltas. Los duelos me gustan, como hacen en Inglaterra, donde dejan jugar".

Vestuario

"Me gusta la responsabilidad, hablo con los compañeros, soy directo. Leao se ha convencido él solo que tenía que correr, no lo hacía, pero no me ha buscado. No tuve un contacto mental con él, pero en la pretemporada lo entendió él solo".

Nápoles

"Raiola me pedía volver a Europa, vi un documental sobre Maradona y los tifosi eran increíbles. Hablé con el Nápoles, estaba todo hecho, pero el día de la firma echaron a Ancelotti. Luego llegó el Milan".

Retirada

"Mi plan era ir a Nápoles cuatro meses, ganar el scudetto e irme a Suecia, pero las cosas funcionaron en el Milan y decidí renovar. Tengo miedo a retirarme".

Lesiones

"Me rompí la rodilla con 35 años, es una cuestión de mentalidad. Decían que estaba acabado, pero cuando hablan así es como echarle leña al fuego".

MLS

"Hay mucho marketing, aunque no tienen una base donde crear talentos. Les enseñé cómo se jugaba en serio, pero ahora volvieron al béisbol".