La suerte no acompaña a Sergio Ramos en este 2021. Tras haber visto la luz del túnel el pasado 28 de noviembre, día en el que debutó con el PSG ante el Saint-Étienne, el central no ha vuelto a competir. Se ha perdido los últimos cuatro partidos del conjunto parisino y será baja para la contienda del domingo ante el Mónaco. Justo cuando parecía haber visto la luz al final del túnel, Ramos ha vuelto a su calvario particular con las lesiones. Desde que debutara con el PSG el pasado 28 de noviembre ante el Saint-Étienne, el camero ha completado un solo día de entrenamientos con el resto del grupo.

El PSG ha emitido esta tarde un parte médico en el que repite de nuevo una posible lesión del camero. "Ramos va a continuar su preparación individual y colectiva en los próximos días con el objetivo de estar con el grupo durante la próxima semana", informa el club. Nueva lesión: Sergio Ramos hace saltar las alarmas en el PSG Aunque no hay nada oficial por el momento, todo indica a que el exjugador del Real Madrid ha recaído de las molestias en el sóleo. El de Camas ha disputado únicamente seis partidos en lo que llevamos de año y solo uno con el PSG. Aterrizó en julio como uno de los grandes fichajes del club parisino, pero las lesiones le han alejado de los terrenos de juego. Al PSG le restan dos partidos en lo que queda de año, contra el Feignies-Aulnoye el 19 y contra el Lorient el 22, encuentros en los que no está asegurada la presencia del defensa andaluz.