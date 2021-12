Pedri ganó el decimonoveno 'Golden Boy', galardón que 'Tuttosport' le otorga al mejor jugador Sub-21 en el mundo. El canario sucedió a Haaland logrando 24 votos sobre 40, un éxito al que el azulgrana respondió con humildad: "Bueno, no es mi 'culpa'. Se lo agradezco al jurado". El canario supo del premio por sus agentes y el Barça, "Fue una ilusión enorme para mi familia, mi madre rompió a llorar".

El mediocampista habló en el diario italiano y elogió al segundo en la clasificación del premio: "Bellingham me gusta, quizás por su papel, parecido al mío, por su estilo y su personalidad. Espero jugar contra él alguna vez, para pedirle la camiseta. Ya tengo muchas: Messi, Cristiano, Modric, Mbappé...".

Su casi fichaje por el Real Madrid

"Con 15 años me llamaron para una prueba, y ese día hubo una nevada enorme y hubo que aplazarla. Al día siguiente, en la categoría 'Cadete A', hice un entrenamiento ligero, luego entrené con otro equipo, y nuevamente con los Cadete A. Igual ya tenían su idea sobre mí y tuve que regresar a Tenerife".

La nevada en su prueba con el Madrid y su abuelo: "¿Dicen que la nevada fue culpa suya? Falleció antes de que yo naciera y me contaron que, desde ahí arriba, algo hizo. Yo lo creo. Sin embargo, yo no habría rechazado al Madrid. Las oportunidades hay que cogerlas como sea. Digamos que pasó algo, una rara combinación de circunstancias negativas, y al final fueron ellos los que no me quisieron fichar. Nada pasa por nada y yo tuve mi segunda oportunidad en el club de mi vida".