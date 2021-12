El excentral del Barça, entre muchos otros equipos, Lilian Thuram, repasó en una entrevista para L'Équipe su carrera deportiva, contando alguna anécdota de su paso por el conjunto azulgrana. A su vez, también habló de futbolistas que le han marcado en su larga y exitosa trayectoria. Zidane, Ronaldo y el futbolista más fiestero con el que se ha encontrado.

El futbolista más fuerte

Thuram apuntó a un compañero de selección, Zinedine Zidane, de quien destacó que era un futbolista que se ganó a pulso su reconocimiento: "La primera vez que lo conocí, en la selección de Francia, tenía 17 años y medio. Nunca había visto a alguien de mi edad hacer eso con una pelota. Luego seguí su desarrollo hasta el jugador confirmado en el que se convirtió en Italia. No me gustaba que la gente pensara que solo era un superdotado y talentoso. Zidane fue sobre todo un gran trabajador, extremadamente riguroso, con mucho carácter".

Al ser preguntado por el futbolista con el que ha jugado al que le gustaba más salir de noche, el francés no quiso desvelar su nombre, pero sí contó lo que sucedía en Barcelona con uno de sus compañeros: "En Barcelona, un jugador que no nombraré, con demasiada frecuencia no pudo entrenar. Algunas mañanas pudimos comprobar que no se encontraba en buenas condiciones. Lo encerraron en la sala de masajes para dormir. Los seguidores que asistieron a nuestras sesiones no lo habrían entendido"

El mejor delantero

Defendió durante muchos años a los mejores delanteros del mundo y, entre todos ellos, destacó a Ronaldo Nazario: "Ronaldo, por supuesto. No importa dónde tocara el balón, todo el mundo estaba alerta, podía desencadenar una acción que condujera a un gol. Siempre fue muy agradable jugar contra él. Cuando te gusta jugar contra grandes jugadores, se vuelve divertido".