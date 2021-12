Que la Roma de José Mourinho se moverá en el próximo mercado invernal es una realidad. La Gazzetta dello Sport ha dado una nueva lista de los deseos del técnico portugués, con dos posiciones especialmente a reforzar: la medular y el lateral derecho. Estos datos ya eran conocidos con anterioridad, si bien han salido nuevos nombres que pueden dar un salto de calidad al equipo romanista, en busca de ganar la Conference League y tratar de quedar lo más arriba posible en la Serie A.

Para el centro del campo, los candidatos a cubrir dicha posición son Florian Grillitsch del Hoffenheim, Giulio Maggiore del Spezia y Tolisso del Bayern de Múnich. Este último es el más complicado a nivel salarial, siete millones al año, pero cuenta con el plus de acabar contrato a final de temporada. Sin duda, su llegada supondría un verdadero plus para el equipo italiano. No obstante, también cuenta con minutos en Alemania y el club bávaro no le van a dejar salir si no se paga su cláusula. Por su parte, Grillitsch es un perfil menor y, por tanto, más asequible a nivel económico.

En cuanto a la posición del lateral derecho, Max Aarons es el favorito para aterrizar en la Roma. Su precio es el principal problema: 20 millones de euros. Ya interesó a otros grandes, pero se acabó quedando en Inglaterra, donde tiene gran protagonismo. Diogo Dalot, es otro de los aspirantes. El último candidato, pero el más 'fácil' es Benjamin Henrichs, del Leipzig.