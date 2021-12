El cruce entre el PSG y el Real Madrid está cargado de morbo. Messi, Mbappé y Ramos son los nombres propios de una eliminatoria que será una auténtica prueba de fuego para dos candidatos a levantar el título el 28 de mayo. Sin embargo, será un partido especial para el central, que hace seis meses se desvinculó del equipo blanco tras dieciséis temporadas para firmar por el equipo de la capital francesa.

No obstante, la salida de Ramos del Madrid se produjo después de no llegar a un acuerdo para su renovación. Pese a ello, el defensa juró, en su despedida, no unirse a ningún equipo que compitiese por los mismos intereses que el club del Santiago Bernabéu. Promesa que no solo no cumplió sino que tendrá que pelear por entrar en cuartos de la Champions contra el Madrid. “Se lo dije hace mucho tiempo a nuestro presidente. No me iría jamás a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid”, dijo el andaluz en el acto oficial de su salida. Un comentario que le deja en mal lugar tras conocer el rival del PSG en Champions.