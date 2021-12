Abde se estrenó como goleador en Primera División en el encuentro que enfrentó al Barcelona ante Osasuna en El Sadar. Sin embargo, el joven extremo no fue noticia por su tanto, sino por su zona mixta de después.

El futbolista del Barça no supo qué responder a una sencilla cuestión sobre Xavi Hernández. El periodista le preguntó qué le aportó el nuevo entrenador azulgrana y su reacción fue insólita. “Pues ahí me has pillado... (ríe)”.

Además, le preguntaron, para salir del paso, qué le pide Xavi sobre el terreno de juego, y su respuesta no dejó indiferente a nadie. “Él me dice que encare, pues yo encaro”, concluyó. Dos contestaciones que, sin duda, se viralizaron rápidamente en redes sociales.