Onana tiene claro cuál será su próximo destino. O, por lo menos, su preferencia. El portero del Ajax finaliza contrato a final de temporada y no tiene previsto ampliar su vinculación con el equipo de la capital de Holanda. El guardameta, que estuvo nueve meses inactivo tras ser sancionado por dopaje por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), recupera la autoestima y tiene en mete su próximo reto. Sin embargo, entre las opciones que tiene encima de la mesa, su favorita es el Barça, tal y como recoge el diario SPORT en una entrevista con él.

“Se hablan de muchísimas otras cosas, también se habla del Arsenal, del Barça, obviamente. De momento, no hay nada. La prensa forma parte de mi vida y hay veces que estoy perdido. Yo sigo estando en contacto con el Barça. Tengo una muy muy buena relación desde que me fui. El Barça es mi casa y siempre ha habido contactos”, dijo Onana, en exclusiva, en el rotativo catalán, además de revelar que su deseo es volver al Camp Nou, ya que formó parte de la cantera culé y guarda muy buenos recuerdos de su etapa en la Ciudad Condal. “Obviamente firmar por el Barça es mi primera opción. Es mi casa y me he criado allí. Si es el Barça, será el Barça”, dijo abiertamente el meta.