Xavi Hernández ha comparecido ante los medios y se ha pasado de frenada. El técnico, consciente de que el conjunto blaugrana no se puede permitir ir octavo en la clasificación, ha asegurado en las horas previas a enfrentarse al Elche que tiene futbolistas a los que le cuesta entender la forma de jugar que él quiere implantar, el juego de "posición", y que eso para él es extraño en jugadores que están en el FC Barcelona: "Es eso. Yo creo que nos falta entender a nivel futbolístico la manera de la que quiero jugar. Hay jugadores que les cuesta entender el juego de posición, cosa que sorprende estando en el Barça".

Poco después el técnico ha dado la sensación de haber intentado rebajar su discurso: "Estamos octavos y hay que cambiar esta dinámica desde mañana siendo positivos y valientes. Los jugadores están haciendo un gran esfuerzo y hay actitud".

Pese a todo, ha dado la sensación de que el tono iba en la línea del ya manido "es lo que hay" de Koeman y Piqué en su día, pero con algo más de mano izquierda ya que ha acabado incluso hablando de pelear por títulos: "Siendo realistas también tenemos capacidad para ganar títulos, ¿por qué no?. Es que no podemos descartar ni regalar nada. Este club esta hecho para ganar. Yo las he visto de todos los colores, de ir a 18 ó 20 puntos y remontar. Empieza en enero una competición que es la Copa, tenemos la Europa League..."