Se acerca el mercado de invierno y aparecen los rumores. Desde que en el día de ayer saltase el interés del Sevilla en fichar a Anthony Martial, extremo del Manchester United, se dio por abierta la veda del mercado de invierno en el club de Nervión. Lopetegui ya dejó caer en rueda de prensa diciendo que esperaba ‘regalos’ en el mercado de invierno.

Monchi atendió a Movistar+ y no solo le cuestionó por ese interés en Martial, sino que presionó en busca de sacarle alguna respuesta. La periodista Mónica Marchante se encontró con una respuesta un tanto llamativa. "Lo he visto en redes sociales, sí, ahora solo estamos mirando a este partido y después ya veremos el mercado". Sin embargo poco después matizó esas palabras dejando ver que no negaba la veracidad o no de la información con un curioso "ya veremos".

Lo cierto es que el fichaje de Martial al Sevilla lo verían con buenos ojos en Nervión. El extremo galo de 26 años apenas goza de minutos en el Manchester United y su posición es una necesidad para el conjunto de Lopetegui debido a las bajas que acumula en ataque. Sin embargo, también parece claro que su fichaje, de hacerse, no será a corto plazo, sino que podría llegar bien avanzado el mercado invernal.