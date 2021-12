Hay días para todo. También para estar algo más 'bordes'. Es lo que le pasó a Robert Moreno en la previa del Granada-Atlético en el Nuevo Los Cármenes. El entrenador se limitó a contestar a desgana y con respuestas poco convincentes ante los medios de comunicación. Pronto le llovieron críticas por su actitud y su falta de empatía por el trabajo de los periodistas allí presentes.

Tras ganar 2-1 al Atlético, el técnico quiso pedir perdón por lo sucedido. "Ayer no fue mi mejor día por temas personales. Soy humano y me equivoco. Lo siento, no era mi intención". El técnico comenzó así una rueda de prensa en la que, algo más aliviado, sí contestó con educación a todos los presentes.