Iván Alejo, el futbolista que sufrió la polémica entrada de Casemiro en el Real Madrid-Cádiz del pasado domingo, mostró ya en su momento su malestar tanto con la entrada en sí como con la decisión arbitral de sancionarla únicamente con una tarjeta amarilla con una frase de lo más elocuente: "Si me da, el que se tira seis meses lesionado soy yo".

No contento con eso, el futbolista cadista ha ido un paso más allá. Tanto, que ha querido recordar en sus stories la entrada por detrás del jugador del Real Madrid escribiendo al lado como ubicación “Afganistán”. Sentido del humor no le falta, eso está claro. Debajo de la imagen, además, se puede leer: "Siiiiiiiigan le digo!!!!!".

Y es que Alejo ya dejó muy claro que "pensaba que le sacaría roja" en 'El Chiringuito'. "Me parece expulsión y cuanto más la veo, más clara me parece. Es una entrada peligrosa por la altura que la hace. "No tiene ninguna opción de llegar al balón", aseguró.

“Los que hemos jugado sabemos cuándo hay opciones de llegar. El VAR consideró que no era roja. Yo creo que hay que proteger a los jugadores porque un día va a haber un disgusto", concluyó el jugador del Cádiz.