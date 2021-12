Pep Guardiola confirma que Ferran Torres está en plenas negociaciones para salir del Manchester City rumbo al Barça. El técnico catalán, cuestionado en rueda de prensa sobre si en el mercado de enero incorporarían a un delantero para suplir la baja del valenciano, dijo que no, al igual que reconoció la situación en la que está el de Foios.

“No, no vamos a traer un delantero. Txiki no me dijo nada oficialmente. Están negociando, sé que está cerca. Cuando el club lo confirme estará hecho, pero Txiki no me dijo que estaba hecho", dijo el entrenador del Manchester City.

Cabe recordar que la operación se cerrará en 55 millones fijos más diez en variables. Al Valencia CF le corresponderán 3,2 de plusvalía y 1,75 millones de mecanismo de solidaridad. Una inyección económica con la que el club de Mestalla podrá afrontar el mercado de invierno con un poco más de margen para maniobrar.