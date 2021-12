El Manchester City ya ha decidido ir con todo a por la contratación de Haaland para el próximo verano y se convierte así en el rival más temible para el Barça en la puja por el noruego. El club inglés necesita imperiosamente un delantero centro ante la falta de efectivos arriba y Haaland pasa a ser objetivo prioritario ante la imposibilidad de firmar a Harry Kane. El Tottenham no está dispuesto a dejarle salir y Haaland sí que está en el mercado a un precio cerrado.

El City ya tanteó la llegada de Haaland este verano tras probar suerte con Harry Kane. El club inglés finalmente desistió de la operación ante la negativa tajante del Borussia Dortmund a dejarle salir. A partir del 30 de junio, Haaland tiene una cláusula de salida que le permitirá negociar con cualquier club que le desee y ésta es la opción más factible para un City que tiene músculo financiero suficiente para abordar la operación.

Los contactos con el City ya han comenzado de forma seria, aunque el club inglés parece que por el momento recela de los números finales de la operación en cuanto a comisiones y salarios del futbolista. Pese a todo, puede convertirse en el gran favorito para acabar llevándose a uno de los futbolistas que protagonizará el próximo mercado de verano.

Sin opciones en el mercado de invierno

El Borussia Dortmund sí que ha dejado claro que Haaland no se moverá del club en este mercado de invierno. Son conscientes de la cláusula de salida del verano y han lanzado una oferta de renovación por el noruego aunque no tienen visos de materializarse. Haaland y su agente, Mino Raiola, irán deshojando la margarita a partir de esta primavera, pero el City y el Barça van a estar en la puja final. El club blaugrana considera a Haaland un fichaje absolutamente estratégico y están preparando todos los números para que la operación pueda cuajar. Es por ello que ahora no tienen claro firmar a un delantero centro de nivel que pueda quedar tapado por el noruego en el próximo proyecto deportivo.