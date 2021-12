Saúl Ñíguez está viviendo un paso por el Chelsea para olvidar. El centrocampista ilicitano, que llegó al vigente campeón de Europa el último día del mercado en calidad de cedido, apenas ha disputado 531 minutos con su nuevo club y está deseando volver al fútbol español.

Con contrato hasta 2026 con el Atlético de Madrid, Saúl llegó al equipo blue con una opción de compra por 40 millones de euros que se sumarían a los 5 que desembolsó el Chelsea en agosto. Ya había perdido protagonismo la pasada campaña para el Cholo Simeone y llegaba a Londres con la ambición de hacerse un hueco en el once titular. Sin embargo, la opción de que se quede en propiedad en el club inglés es cada vez más remota debido a su escasa presencia en el verde.

El bagaje de partidos de Saúl Ñíguez con la camiseta del Chelsea se reduce a apenas cinco encuentros de Premier League en los que nunca ha jugado más de 45 minutos, tres de Champions y tres de Copa de la Liga. Esta última competición, en la que el equipo de Tuchel ya es semifinalista, es la única en la que está siendo habitual. Tampoco ha sumado ningún gol ni asistencia desde su llegada a Londres.

Su situación actual es de desesperación

"Sé lo desesperado que está por jugar e impresionar a todo el mundo", explica su hermano Jony en una entrevista en The Sun. El actual jugador del Torrellano asegura, no obstante, que Saúl "no es alguien que tire la toalla fácilmente" y "le encantan los retos".

Sin embargo, el reto de convencer a Tuchel es de dimensiones considerables. De momento no lo ha hecho y partirá como suplente en el encuentro del Boxing Day que enfrentará esta tarde a los blues y al Aston Villa.