Leo Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, están pasado las Navidades en Argentina como cada año. La familia Messi ha querido aprovechar los días libres lejos de París y pasar junto a los suyos unos de los días más especiales del año. Y para Nochebuena, Leo y Antonela han hecho lo propio: pasarlo en grande 'dándolo todo' en la pista de baile. Así lo hemos podido ver en un divertido vídeo que ha subido la mujer del jugador argentino a su perfil en las redes sociales.

En el vídeo se puede ver a Messi bailando y disfrutando junto a su mujer, con la que también comparte unos pasos e incluso se da un romántico beso en una de las noches más bonitas del año al ritmo de una canción que dice "Tú y yo somos el uno para el otro".

Miralo a Lionel Messi con ese short y Antonela en plena Navidad 😍🇦🇷 pic.twitter.com/5WWbGa1ULy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) 25 de diciembre de 2021

El ex jugador del Barcelona no está pasando por su mejor momento en lo deportivo, desde que llegó al PSG no está siendo tan determinante como se esperaba y solo ha sumado 6 goles en 16 partidos. No obstante, se le ve feliz y es lo que ha demostrado en un vídeo que ha subido su mujer, Antonela Roccuzzo, en su perfil oficial de Instagram.

En su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo, además, ha querido compartir una instantánea de un día tan especial junto a su marido, Leo Messi. "Feliz Navidad", ha escrito la argentina debajo de la imagen en la que aparecen delante de un espectacular árbol.