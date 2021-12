Fernando Reges finaliza contrato a final de temporada y Monchi ya tiene elegido a su sustituto si el centrocampista decide no continuar en el Ramón Sánchez Pizjuán. De hecho, el '25' sevillista cuenta con ofertas encima de la mesa para, a sus 34 años, regresar a su país natal, por lo que en Nervión no solo no descartan su marcha sino que se preparan para firmar a un futbolista de su perfil.

Relacionadas Monchi cambia su postura y rebaja el precio de venta de Koundé antes del mercado de enero