La pandemia vuelve a golpear al Borussia Dortmund y a Haaland. El conjunto alemán y su jugador franquicia no pasan por el mejor momento, Tras caer eliminados de la Champions League y tener que jugar la Europa League, es un duro golpe en lo deportivo que, ahora, parece haber que sumar otro en lo económico.

Según informa la prensa alemana, el Borussia se estaría planteando seriamente volver a llegar a un acuerdo con sus futbolistas para que, una vez más, acepten rebajarse el sueldo ante la situación que está provocando la pandemia en Alemania. El club pierde hasta cuatro millones de euros de ingresos por cada partido que juega en casa con el estadio vacío.

Ya lo había dejado entrever Hans-Joachim Watzke en la reciente junta anual de accionistas del club. "Si en enero o febrero queda claro que esto es inevitable, tendremos que mantener este tipo de conversaciones", explicó el director general del conjunto alemán, que descartó poder recuperar el dinero a través de ventas de jugadores. "A excepción de Roman Bürki, que fue el único jugador de la plantilla profesional que no jugó, no podríamos haber prescindido de ningún jugador hasta ahora". Sobre todo no de un Haaland al que ahora le tocará volver a reducir parte de su salario.

El Dortmund prepara una oferta desproporcionada para el noruego. En el caso de que Haaland renovase, el club alemán le pondría encima de la mesa 20 kilos anuales más objetivos para seguir en Alemania. Se trata de una oferta que le convertiría en el mejor pagado de la historia del Borussia, algo que contrastaría con la reducción salarial que se intenta implementar actualmente.