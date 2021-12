"Soy un chico muy orgulloso, me duele como se acabó mi historia en la Roma. Llegó un director (Monchi) que parecía que me quería y luego se portó mal. Eso es una lástima y si para mí no hay sitio, a la gente falsa no la saludo con ganas. La decepción más grande fue la llegada de este señor, que creo que haya querido vender a todos los fichajes de Sabatini", declaraciones de Nainggolan en una entrevista en 'Teleradiostereo'. El mediocampista belga volvió a acusa a Monchi de su salida del club.

Los mejores años en la carrera de Nainggolan fueron sin duda en la Roma. El mediocampista, tras cuatro temporadas y media, pasó por el Inter sin brillar y regresó al Cagliari, antes de marcharse a Bélgica, en el Amberes. El belga descartó regresar por el momento delicado que vive el club: "No creo que funcionaría. ¿Por qué arruinar una relación que se acabó bien con los resultados pésimos de estos años?". Rebajas en el Pizjuán: Monchi baja el precio de venta de Koundé Nainggolan, en cambio, le sigue teniendo un enorme cariño a la afición romanista: "Con ellos viví los momentos más bonitos. Hay un cariño que no existe en otros lugares. El romano es libre, dice lo que piensa. Todo era perfecto y sigo teniendo una buena relación con ellos. Muchos me piden volver, pero yo dejé la Roma en un buen momento. Desde que me marché, nunca se clasificó a la Champions".