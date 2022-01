No hizo falta que nadie le preguntara. Nada más sentarse Xavi Hernández en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona y al ser cuestionado sobre el complicado duelo contra el Mallorca, soltó la reflexión que dominó en su breve comparecencia (no llegó ni a 20 minutos).

Primero, el técnico quiso desear "un feliz año y mucha salud para todos, os lo deseo de todo corazón", antes de exponer su mensaje principal, castigado como anda por los problemas (contagiados de Covid y lesiones). "Estamos en una situación límite. Tenemos 17, 18 bajas, 10 o 11 por Covid, pendientes de si Umtiti da negativo”, ha argumentado el entrenador del Barcelona. "Si con 18 bajas no se suspende el partido es una locura", ha recalcado Xavi.

Eran 18 cuando hablaba el técnico, aunque minutos más tarde el Barça comunicaba que Umtiti, tras ser sometido a nuevas pruebas médicas, había dado "negativo", por lo que quedaban en 17 jugadores. Nueve han dado positivo esta última semana (Lenglet, Alves, que no está inscrito, Alba, Gavi, que estaba sancionado, Dembélé, Balde, Coutinho, Dest, también lesionado, y Abde).

"Es el momento adecuado para suspender el partido. Si nos atenemos al sentido común de la competición, este es el momento", ha subrayado el técnico, recordando que jugar en Mallorca con esta panorama desolador significaría "adulterar la competición porque esto es un espectáculo descafeinado".

Ha recordado Xavi que "el Mallorca también se ha quejado de tener muchos casos" y ha puesto, además, el ejemplo de una suspensión de un partido en esta Liga, aunque no fuera por la pandemia. "Se suspendió porque el Sevilla tenía tres sudamericanos que no llegaban a tiempo y nosotros solo uno, Araujo", ha precisado.

"Es mi opinión, no es ninguna queja"

Sobre esa línea argumental ha ido transitando en todo momento el entrenador del Barcelona. “Deberíamos apelar al sentido común”, ha comentado recordando, una y otra vez, que “nosotros tenemos 18 bajas, quizá 17, dependiendo de Umtiti, aunque no ha entrenado en una semana”.

Luego, el técnico ha querido matizar esta reflexión tras el panorama desolador que ha vivido esta semana en el vestuario de la ciudad deportiva del Barça. "Es mi opinión, no es ninguna queja. Es de sentido común, Se debería suspender. Pero sé que están las normas, son muy fuertes y muy duras. Se deben cumplir. Si tenemos que ir a jugar, jugaremos", ha admitido.

"No nos queda que otra que competir con los que somos e intentar ganar el partido, aunque es verdad que no es una excusa sino una realidad. Me he enterado ahora también de que el baloncesto también ha suspendido el clásico con el Madrid", ha reconocido Xavi, quien ve "como otros deportes" eligen la vía del aplazamiento para "proteger el espectáculo", algo que, según él, la Liga de Fútbol Profesional no hace. “No tiene sentido jugar mañana. Si la Liga nos obliga, jugaremos”.