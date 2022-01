La lesión de Jesús Navas se está complicando más de la cuenta. El carrilero diestro del Sevilla FC sigue sin poder reincorporarse a las convocatorias de Julen Lopetegui, que confirmó en rueda de prensa que su estado físico todavía no le permite regresar.

El capitán es un fijo para el técnico vasco, pero desde que se lesionó lleva trabajando en un regreso que parecía cercano de producirse y que se estimaba para el año nuevo, pero las dolencias no le desaparecen del todo y será baja para el choque contra el Cádiz.

"No voy a numerar las bajas para Cádiz porque no terminamos. Todos los equipos están a la espera de un último negativo para incorporarlo sobre la marcha y que pueda estar. Aparte de éstos, nosotros tenermos tres lesionados de larga duración, Suso, Lamela y Jesús, cuya lesión se ha alargado mucho más de la cuenta. Tal vez sea el que más cercano tiene su regreso, pero aún no está entrenando con nosotros", expuso el preparador sevillista en sala de prensa.