Papu Gómez es uno de los futbolistas a los que Julen Lopetegui quiere sacarle más partido durante esta temporada, sobre todo en un momento en el que el Sevilla se encuentra muy mermado por las bajas que sufre en la parcela atacante. Sin embargo, el futbolista argentino, en una entrevista con el Diario de Sevilla, comentó que no está reflejando su mejor versión ya que le está costando adaptarse al sistema de juego de su técnico, al jugar por el costado y tener que realizar labores en defensa.

«Sí es verdad que me toca machacarme en la parte defensiva, porque el míster te pide que cumplas en esa fase, y tal vez no estoy en el zumo del juego, como cuando juego por dentro. Lo he hablado con el míster, confía en mí, sabe que lo puedo hacer. Me pone muy feliz poder hacerlo, ayudar al equipo donde me toque, saber que, aunque tenga otras funciones, puedo ayudar al equipo», dijo.

Pese a ello, Papu Gómez mostró su ilusión por una temporada que, pese a la eliminación que sufrieron en Champions, cree que es una oportunidad para volver a la cúspide europea en el caso de conquistar la Europa League mientras luchan por mantener la regularidad en LaLiga para repetir participación en Liga de Campeones.

«Falta todavía, y en febrero empezaremos a pensar en ello, pero es uno de los objetivos, tratar de llegar lo más lejos posible, y encima se juega la final en nuestro estadio y sería algo increíble. La Europa League se volvió un trofeo muy importante, con clubes muy poderosos. El camino va a ser largo y durísimo. Es una competición que le sienta bien al Sevilla, la ha ganado en muchísimas ocasiones y queremos competir de la mejor manera», comentó.