Los agentes del Ousmane Dembélé quieren que el Barcelona presente una nueva oferta de renovación de su contrato. Quiere que mejore la que ya ha presentado y esta vaya en la misma línea en el esfuerzo que el club ha efectuado para poder incorporar a Ferran Torres.

El Barcelona, a través de Mateu Alemany, comunicó durante la rueda de prensa de presentación de Ferran Torres que estaban esperando una respuesta de Dembélé y que la decisión ya no podía demorarse más. Sin embargo, tal y como avanzó ayer el diario Sport en Barcelona, los agentes de Dembélé no tienen ninguna prisa porque saben que el tiempo corre a su favor y no tienen ninguna intención de acatar esta petición del club. Si se da, perfecto. Si no, también. En este mismo sentido, la COPE recalcó ayer la poca prisa que tienen los agentes de Dembélé y añadió que esperan que el Barça de un nuevo paso en forma de una oferta mejorada.

Los agentes de Dembélé creen que, después del resultado de la última reunión, la pelota está en el tejado del Barça y espera que el club azulgrana mueva pieza.

Dembélé, tal y como explicó SPORT, tenía previsto renovar pero el fichaje de Torres y el consecuente gasto ha provocado un cambio de planes en el jugador. Ahora espera tener el mismo trato que el internacional español.

El Barça se encuentra en una situación de debilidad en este pulso por no haber conseguido renovarle antes del inicio de año. Ahora no tiene la sartén por el mango.