Desde que Neymar Jr. abandonase el FC Barcelona sus caminos se han estado cruzando de forma recurrente y no siempre de la manera más simpática. El astro brasileño salió con destino a Paris y posteriormente demandó al Barça por no haber cobrado una de las primas de su renovación. En paralelo siempre se ha estado especulando con su regreso al Camp Nou, algo un tanto contradictorio. Ahora parece querer hacer un favor a su ex equipo con la situación de Philippe Coutinho.

Neymar y el mediapunta del Barça son amigos desde la infancia, cuando jugaban juntos en las categorías más bajas de la selección brasileña y es por ello que le gustaría volver a encontrarse con él a nivel de clubes. El '10' del PSG le ha pedido a la entidad parisina que apueste por el fichaje de Coutinho para reforzar su nómina de atacantes en el mercado de invierno. De momento Pochettino está parando este interés porque no acaba de estar convencido de que sea la mejor opción que tiene el equipo para reforzarse. En caso de ir adelante con el interés y ficharan a Coutinho, el PSG liberaría al Barça de la ficha más elevada de la plantilla y le ayudaría a inscribir a Ferran Torres. Dos en uno.