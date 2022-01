Meses atrás SUPER publicó que Leo Messi podría dejar el PSG en verano. Por entonces ya se hablaba de la falta de comodidad en la familia del jugador argentino con su nueva vida en París.

La adaptación a la nueva vida del ex del Barça en la capital gala no está siendo la esperada. Lejos de la realidad, Messi no se siente bien pese a estar en el equipo más 'poderoso' a nivel deportivo del mundo y a contar con Mbappé y Neymar a su lado.

Él mismo reconoció que a nivel interno faltaba unión, ser "más un equipo" y que eso sería clave para conseguir los objetivos grupales de aquí al final de la temporada.

En realidad Leo Messi salió del Barça empujado por el club, que no pudo o quiso renovarle, y en busca de un proyecto deportivo que le permitiera levantar de nuevo la Champions League antes de colgar las botas o de marcharse a jugar a su país o a la MLS.

"Leo Messi puede abandonar el PSG en junio"

El último en dar forma a los rumores que apuntan a la desvinculación de Leo Messi del PSG cuando termine la temporada ha sido Lobo Carrasco en El Chiringuito de Jugones.

El exfutbolista del Barça dejó claro que el '30' puede abandonar el Parque de los Príncipes en los siguientes meses.

El futuro de Messi en París depende de la Champions

¿De qué depende? Sencillo. De si termina o no ganando la Champions. Así de sencillo. "Messi podría forzar su salida del PSG en junio", aseguró Carrasco.

"Leo es feliz con pocas cosas. Eso lo va a mantener en el buen camino. Vamos a ver, si Leo triunfa, que es ganar la Champions.... puede alargar un año más por lo que podemos conocer (en el PSG). Ahora mismo, yo creo que si el PSG no gana, el año se le hará muy largo. Va a llegar a los cinco meses clave de todos los futbolistas, la parte final".

"Si acaba París festejando Champions y el club y todo lo demás, podría alargarlo. En situaciones normales yo creo que se le está haciendo muy largo en todos los sentidos", explicó el colaborador del programa de Pedrerol.

¿Vuelta al FC Barcelona de Leo Messi?

Algún día, como dijo el propio Leo. Pero, de momento, no tiene pinta por la tensión existente con Laporta.