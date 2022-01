Unai Emery y Gerard Piqué no es que mantengan precisamente una buena relación. Al menos es lo que se desprende del cruce de ‘zascas’ que ambos protagonizaron este pasado domingo.

Comenzó el técnico del Villarreal CF, que tras el encuentro ante el Atlético de Madrid comentó la jugada del gol anulado a Dani Parejo por unas posible mano.

Algo que el entrenador vasco no vio pero que aprovechó para para recordar que semanas atrás ni el árbitro ni el VAR vieron una clara mano de Gerard Piqué ante su equipo y que le permitió al Barça llevarse el encuentro de La Cerámica por 0-2.

"Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque empuja el balón hacia la portería con la cadera. La mano está por ahí, pero eso no es mano”, dijo Unai Emery.

El técnico, sin embargo, fue más allá aludiendo al comentario de Piqué tras el penalti ‘inventado’ sobre Casemiro en el Real Madrid-Valencia CF.

“Lo de Piqué si lo era, y ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos. Lo que hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol. Hoy el balón lo ha golpeado con la cadera y habrá visto que ha rozado la mano. Yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto", concluyó el entrenador.

Respuesta contundente de Piqué

Piqué, en cuanto se enteró de estas declaraciones, no tardó en responder al técnico del Villarreal a través de sus redes sociales.

“Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai“, le dijo, en referencia a aquella remontada histórica del FC Barcelona en la Champions League cuando Unai Emery era técnico del PSG.