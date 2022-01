Jason aterrizó en Mendizorroza procedente del Valencia CF con la intención de sumar los minutos con los que no contaba con Bordalás. Y así fue. Fue llegar al Alavés y a los pocos días verse como titular contra el Athletic.

Jason buscaba cariño y lo encontró, a las primeras de cambio, con Mendilibar. Ahora bien, su debut no fue el esperado y el ex del Valencia CF y del Levante UD apenas aguantó 41 minutos sobre el verde. Al técnico no debió gustarle su partido y decidió mover ficha incluso antes del descanso.

Gonzalo Escalante, otro de los refuerzos del equipo vitoriano en lo que va de mercado de enero, le sustituyó al borde del refresco. Mendilibar fue claro tras el final del partido: "Jason nos tiene que dar mucho más trabajo de banda porque está capacitado y puede sacar más centros que hoy".

Por si quedaba alguna duda, Mendilibar explicó el cambio. "Con el cambio buscaba que el rival no progresara tan fácil por el lado derecho. Hemos tenido problemas para controlar al Athletic ahí y rara vez llegábamos nosotros a ningún lado. He puesto a calentar a la media hora a Gonzalo porque no quería esperar al descanso ya que veía que en cualquier momento nos podían generar una ocasión de gol. Hemos mejorado un poco en no sufrir tanto, en ganar más segundos balones y Gonzalo nos ha ayudado. Quiero que nos de eso, porque es muy currela, pero llega sin jugar desde Italia y necesitará tiempo".