Gareth Bale puede tener las horas contadas en el Real Madrid. Todo está en manos de Florentino Pérez. El presidente del conjunto blanco tiene que decidir ahora si acepta la oferta que ha recibido por el futbolista para salir en este mercado de invierno, aunque no sea muy buena.

El Real Madrid se puede librar de uno de los problemas más graves que actualmente tiene. Carlo Ancelotti, a pesar de que el italiano aseguró que sería capaz de recuperarle, de momento, no está consiguiendo cumplir con su palabra, por mucho que lo haya intentado. Le dio la titularidad durante las primeras semanas, si bien tardó poco en darse cuenta de que lo mejor era que se quedara en el banquillo. Su rendimiento decepcionó, y poco después comenzaron a llegar los dos grandes problemas que han lastrado su paso por España: las lesiones y su comportamiento. Hace varios meses que no juega ni un solo minuto.

¿Al Tottenham Hotspur?

Acaba contrato el 30 de junio y todo apuntaba a que ese día seria el que anunciara su retirada tras cerrar su etapa en el Real Madrid. Pero ahora ha cobrado fuerza un rumor, que le coloca nuevamente en las filas del Tottenham Hotspur, donde podría vivir una última aventura. Sería su tercera etapa, después de estar la pasada temporada cedido allí, dejando buenas sensaciones.

Antonio Conte quiere de vuelta al internacional galés, e incluso están dispuestos a que su regreso sea ya en enero. Eso si, no pagarían absolutamente nada en concepto de traspaso, y solo quieren que sea mediante un préstamo. Y ni siquiera se harían cargo de la totalidad de la ficha del jugador, si no que plantearían repartirlo en un 30-70. Los ingleses asumirían el 30%, y el resto lo pagaría el Madrid. Esa es la propuesta de los ‘Spurs’. Habrá que ver si es aceptada o no por Florentino.