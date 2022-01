Simeone no pasa por su mejor momento en el Atlético de Madrid. Más si cabe tras la reciente eliminación de la Supercopa de España. El cuadro colchonero, que se adelantó tras el gol de Joao Félix, se vio remontado por el Athletic de Marcelino en Arabia Saudita con los goles de Yeray y Nico Williams.

Al concluir el encuentro, el Cholo no podía disimular su malestar con la fragilidad defensiva colchonera. Y es que los dos goles encajados llegaron en jugadas a balón parado.

"Me molesta mucho perder a balón parado. Hay cosas que no se pueden esconder. No hay fortaleza defensiva en el juego aéreo. Nos quita de estar más arriba y para estar más lejos en esta competición", aseguró.

El equipo no está siendo lo efectivo que era antaño en la faceta defensiva y esto hace que el cuadro rojiblanco busque refuerzos para la zaga. En las últimas horas se ha vinculado a Wass con el equipo. El jugador del Valencia CF interesa, más si cabe tras el traspaso de Trippier.

El Atlético pretende a Wass

No es nada nuevo lo de Wass. Estos últimos días se han ido conociendo detalles sobre la situación del danés, el Valencia CF y el Atlético. El lateral internacional tiene claro que no seguirá en el Valencia CF en junio.

De hecho, siempre rechazó la oferta de renovación del club pese a ser un hombre importantísimo en el esquema de Bordalás. Cuando se puso encima de la mesa la opción del Atlético el futbolista la consideró como una gran opción. Sus agentes ya se han reunido con el club para desbloquear la operación (el Valencia CF pide dos millones o nada) para que Wass sea colchonero.

Y mientras, Simeone debe hacer malabares para asegurarse el lateral derecho. Marcos Llorente, Vrsaliko... son teclas que no han funcionado. Por eso, tras el KO en la Supercopa, a Simeone le preguntaron. ¿Sigue el club buscando lateral derecho para reemplazar a Trippier". Su respuesta es muy clara: "Tenemos a Vrsaliko que lo ha hecho bien. El club está trabajando en consecuencia a lo que pueda ser y en beneficio del equipo".