Julen Lopetegui estalló en la sala de prensa del Benito Villamarín. El entrenador del Sevilla FC no solo defendió a Joan Jordán tras la agresión sufrida el sábado y por la que se suspendió el Derbi sevillano de Copa, también cargó sus iras contra los futbolistas de Betis que dudan del estado del sevillista.

“Lo primero, felicitar al Betis. Segundo, la locura y el acto vandálico que sucedió, la agresión, no representa a la afición del Betis, energúmenos hay en todos los lados, y tercero, y ahí elevo el tono, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, fobias, violencia de género... y me parece bien, pero poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable. Hay que poner el foco en cómo está Joan (Jordán), que llegó con 16/13 de tensión al hospital, mareado, con un traumatismo y me parece lamentable que compañeros hagan esos comentarios, y vosotros también, todos tenemos responsabilidad... Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando pasa algo. Es que llevaba una minifalda cuando la violaron... Es que no. O blanco o negro, o condenas o no condenas la agresión, el 'es que' me toca los coj****, con perdón. La afición del Betis no está representada por ese energúmeno y la cabeza no la puso Jordán, no tiró la bandera ni suspendió el partido y me dices cómo juegas hoy cuando el agredido es el perjudicado, cuando no puede jugar y había otras muchas posibilidades. Con todo el respeto a quien toma las decisiones, la justicia no ha ayudado. El Betis pasa y felicitar a su afición “

Respecto a la suspensión del partido y la reanudación este domingo del duelo entre Betis y el Sevilla, el entrenador argumentó: "Podíamos no haber jugado pero no lo hemos hecho, nos hemos presentado y hemos intentado disputarlo, ha sido un partido igualado a pesar de las bajas, lo hemos afrontado con la mejor de las actitudes intentado superar al Betis. Un partido sin apenas ocasiones donde ellos, la que han tenido, la han aprovechado."