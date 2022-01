Primero fue Julen Lopetegui y después fue el turno de Manuel Pellegrini. El entrenador del Real Betis tampoco desperdició la ocasión para hablar de lo sucedido a raíz de la agresión a Joan Jordán.

El técnico chileno ha demandado que se abra una investigación para saber qué ha sucedido, aunque lo primero fue “alegrarse mucho de que Jordán esté en su casa sin problemas”.

Las palabras de Pellegrini tras el Derbi sevillano

“Amargado también porque creo que se ha hecho al fútbol un daño muy grande. Lo que sucedió ayer, producto de un descerebrado que hizo un acto sin justificación, hizo que se quedara un estadio vacío, sin las 50.000 personas que estábamos ayer. Se castigó a 50.000 que había pagado su entrada y a la gente en la televisión. Eso merece una investigación clara porque creo que se magnificó, sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico, no sé si un tubo plástico puede producir ese daño con la violencia que le cae, de lejos... Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que creo que merece una investigación. Fue la discusión que tuve con ellos así que por un lado muy contento de estar y por otro muy amargado porque el derbi y el fútbol sufrieron un daño muy grande. Volver a ver las gradas vacías... la gente no merecía un final así” y el chileno proseguía con su argumentación: “es algo que sucedió otras muchas veces en los campos de fútbol y no se suspendían los partidos, se advertía por lo menos. Pero es pasado, doy mi versión, hay una versión distinta del Sevilla y no paso de ahí".