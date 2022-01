El entrenador del Espanyol, el valenciano Vicente Moreno, ha sido la principal imagen y voz de una campaña organizada por Promoesport, una agencia de representación de futbolistas con sede en 15 países, sobre la sensibilidad educativa para los jóvenes futbolistas.

En la campaña, en la que también participaron Alberto Edjogo, comentarista deportivo, y Jacinto Elá, actual orientador y votado el mejor futbolista sub-14 en su día, trataba de promocionarse la formación académica y en valores para los jóvenes futbolistas que militan en categorías inferiores. Y es que, hoy en día, más del 99% de los jugadores en España no logran ganarse la vida con el fútbol".

A través de un coloquio entre Vicente Moreno y Alberto Edjogo, realizado en el Museo Olímpico y de Deporte de Barcelona, Promoesport promueve con dos figuras de dilatada reputación en el sector la formación académica en el fútbol base. El motivo es que solo un 0,2% de los futbolistas federados en España llegan a poder vivir de la práctica deportiva.

José Rodríguez Baster ‘Rodri’, fundador y director de fútbol en Promoesport, considera que esta campaña “es una gran oportunidad para los jóvenes. Aquí no hablamos de fútbol, sino de construir tu propio futuro en base a aquello que te apasiona. Encuentra el propósito y crece personal y profesionalmente realizando lo que te gusta. Desde Promoesport esperamos abrir los ojos a los jóvenes, ya que la sociedad no es consciente de que más del 99% de los jugadores en España no llegan a ganarse la vida con el fútbol.”.

Esta campaña de sensibilización aúna la preocupación por la educación y la formación de calidad en el sector. Se enmarca dentro del plan de Responsabilidad Social que sigue la agencia con el que continuará apoyando el desarrollo futuro del sector y sus grupos de interés con otros programas.

Durante su intervención, Vicente Moreno incidió en la necesidad de disfrutar del proceso y de la práctica del fútbol, sea al nivel que sea. "Nunca es tarde para estudiar y para darse cuenta de que quienes están cerca quieren ayudarnos. Es difícil encontrar aquello que a una personal le gusta. Vosotros (los jóvenes que escuchaban) tenéis que buscar las cosas que os acercan a lo que realmente os gusta".