Cristiano Ronaldo reaccionó con malos modos tras ser sustituido a veinte minutos del final en el partido del Manchester United ante el Brentford. Una actitud por la que le han llovido cantidad de críticas. A sus casi 37 años, los cumplirá el próximo 5 de febrero sigue sin encajar bien las sustituciones. Cristiano no aprende y vuelve a ser protagonista, pero no por su eficacia en el área, sino por su peor versión en un terreno de juego.

Al portugués no le gustó que le sustituyeran. Quedaban veinte minutos para el final del partido ante el Brentford y Ralf Rangnick decidió señalarle para salir del campo para dar entrada a Harry Maguire. No parecía nada descabellado cuando el partido ya estaba resuelto y el jugador luso no había jugado los dos últimos partidos por lesión. Pero Cristiano no se lo tomó bien y se sentó de mala gana en el banquillo gesticulando con victimismo.

El enfado de Cristiano Ronaldo al ser sustituido en el minuto 71 😡



¡Sus gestos lo dicen todo! 🤬 Y ojo a la imagen final... Ralf Rangnick hablando con él 🗣️#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZbMjX93Amc — DAZN España (@DAZN_ES) 19 de enero de 2022

Muy criticado

Una reacción que le ha valido un aluvión de críticas en el Reino Unido. "Lo que hizo está fuera de lugar. Rangnick o alguno de sus compañeros deberían habérselo recriminado públicamente después del partido, eso le dolería mucho más", dijo Andy Townsend, ex futbolista de Chelsea o Aston Villa, en 'Talk Sport'. Mucho más duro fue Phil McNulty, periodista de la 'BBC', que despedazó al ex del Real Madrid en un artículo de opinión en el que apuntó que "su ego ofreció un espectáculo innecesario en la victoria del United. Fue una exhibición innecesaria por parte de Cristiano, que desprende una personalidad de creerse más grande que el Manchester United", disparó el redactor inglés.