El Liverpool quiere fichar en el Real Madrid. Y la decisión está en manos de Jürgen Klopp. Florentino Pérez ha dado el OK a la operación, siempre y cuando reciba 20 millones de euros por el jugador. Y es que el conjunto inglés se han fijado en Andriy Lunin, al que quieren llevarse para ser el portero suplente de Alisson Becker, una responsabilidad que a Adrián Sanmiguel y a Caoimhin Kelleher les está quedando grande. Y están seriamente interesados en poder hacerse con los servicios del ucraniano, una opción que tiene muchas posibilidades. El Liverpool y el Real Madrid están en plenas negociaciones para cerrar el acuerdo por un futbolista pero el técnico es el que tiene la última palabra.

Lunin tiene buen cartel gracias a su envergadura, 191 centímetros, y a las cualidades que ha demostrado con su selección, en especial, en el Mundial sub'20 de 2019, siendo el Guante de Oro, y siendo muy importante para que consiguieran el trofeo. Desde Anfield están al acecho, y le prometen mucha más continuidad, ya que le ofrecerían la posibilidad de disputar la Carabao Cup y la FA Cup, y de cubrir las ausencias de Alisson, que es muy propenso a lesionarse.

A sus 22 años, esperaba poder consolidarse en la élite hace mucho tiempo, pero la realidad ha sido muy diferente. Con Carlo Ancelotti está teniendo el mismo rol que con Zinedine Zidane, y nada hace indicar que las cosas cambiarán en un futuro cercano. Por esa razón, ha llegado a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es irse, y desde el Santiago Bernabéu no se opondrán, siempre y cuando perciban una cantidad cercana a los 20 millones de euros, es decir, el doble de lo que pagaron. Florentino tiene claro que puede hacer negocio con el jugador y no quiere dejar escapar la oportunidad.

El Ajax también interesado

El Liverpool no es el único interesado en Lunin, y es que el Ajax de Ámsterdam también parece estar en la carrera por conseguir su firma. Erik Ten Hag ha pedido su llegada, y se convertiría en el reemplazo de André Onana, que lo tiene todo hecho con el Inter de Milán.

Apuesta de futuro de Florentino

Llegó a España como apuesta de futuro de Florentino Pérez, y como un fichaje sorpresa, en verano de 2018. Sin embargo, nunca ha podido consolidarse, debido a la enorme competencia que se ha encontrado. Ha tenido que superar cesiones por el Leganés, el Real Valladolid y el Real Oviedo, antes de poder quedarse en el cuadro blanco, y ha vivido a la sombra de Thibaut Courtois. Su participación se ha reducido a disputar la Copa del Rey, y, como es lógico, no está nada satisfecho.