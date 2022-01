Gerard Piqué medita la decisión más dura de su vida. En verano fue el primero en aceptar una más que considerable reducción de sueldo para poder inscribir a Memphis Depay y ahora vuelve a pensar en su futuro anteponiendo los intereses del club a los personales. El jugador ha puesto a disposición del club su continuidad para la próxima temporada aunque siempre ha dejado claro que su intención es retirarse en el Camp Nou.

El central quiere que el último equipo de su carrera sea el Barça, y quiere hacerlo jugando, no pasando sus últimos momentos como futbolista en el banquillo, y antes de llegar a ese extremo, prefiere marcharse. Si Joan Laporta y Xavi Hernández deciden que ya no le puede aportar nada más, estaría dispuesto a 'sacrificarse' y poner de su parte para encontrar una salida. Todavía quedan meses para que acabe la temporada y deba tomar o no esa decisión, pero hay otros de los jugadores veteranos que tampoco están en una situación cómoda, casos de Dani Alves o Jordi Alba.

El brasileño ha vuelto al Barça después de estar unos meses sin equipo y lo hizo porque es una apuesta y una petición personal de Xavi Hernández, que pensaba que todavía le quedaba fútbol en sus botas y que mejoraría a las alternativas en esa posición, que venían ocupando Sergiño Dest o Oscar Mingueza. El técnico sigue demostrando que quiere que sea importante, y desde su debut oficial en Linares, acumula ya cuatro partidos seguidos como titular, pero está ofreciendo muchas dudas. Alves puede funcionar como parche a corto plazo, pero Laporta tiene decidido no renovarlo y seguir con la reconstrucción.

Y en esa reconstrucción parece que tampoco tiene sitio otro veterano de la plantilla. Jordi Alba ya sabe que el Xavi y Laporta quieren firmar este verano un lateral izquierdo titular para potenciar el equipo en esa posición, dejándole en una situación complicada.