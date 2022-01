No está siendo un camino fácil el de Leo Messi en el PSG y por supuesto está siendo sometido a las críticas. Sin embargo, opiniones de todo tipo surgieron desde el día que tomó la decisión de unirse al club parisino.

El exjugador del Liverpool y ahora comentarista en Sky Sports Jamie Carragher ya cuestionó en su momento la decisión del crack argentino, comentando que no era la mejor opción para su carrera. Al parecer, Messi estaba viendo el programa o se lo hicieron llegar y no dudó en contestarle por vía privada. "Fue en Monday Night Football y recibí un mensaje privado en Instagram. No voy a mostrar mensajes privados, pero básicamente me llamó burro, me dijo que era un burro", explicó.

"Messi ve Monday Night Football, así que espero que también esté viendo Friday Night Football hoy porque Lionel, te amo completamente. Eres el mejor jugador de todos los tiempos y, desde luego, yo si me comparo contigo claro que era un burro", sentenció Carragher con un tono jocoso.