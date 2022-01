Casemiro puede dejar pronto de ser jugador del Real Madrid. Florentino Pérez no se opondrá a la salida del jugador, que ya está en negociaciones con otro equipo. Eso si, el conjunto blanco no quiere regalar al futbolista y pide un pago cercano a los 55 millones de euros. Una cifra elevada, y que pocos equipos pueden permitirse pagar, si bien ya hay uno que ha emergido y ha aparecido en escena. Y es que se habla que el Paris Saint-Germain, que ya intentó llevarse al internacional brasileño en el pasado, volverá a hacer una propuesta. Y, esta vez, se encontrará con que todas las partes están mucho más receptivas.

El rendimiento del '14' del Real Madrid esta temporada está siendo muy discutido, y está lejos del nivel que mostró en las anteriores, por ejemplo, en la pasada. A eso hay que sumarle el hecho de que pronto cumplirá los 30 años, y están ante una de las últimas oportunidades para conseguir recaudar una cantidad importante con su venta. Desde el Santiago Bernabéu estarían buscando a un sucesor, y, actualmente, solo sigue jugándolo todo porque no tiene competencia. Eduardo Camavinga ha impresionado, pero Ancelotti cree que su rol ideal no es como pivote defensivo, si no como interior.

El centrocampista formado en las categorías inferiores del Sao Paulo ha ganado absolutamente todos los títulos posibles en España, y no descarta iniciar una nueva aventura en el extranjero. En caso de elegir destino, el Parque de los Príncipes es una opción sumamente atractiva. Además en París se reencontraría con Sergio Ramos, Keylor Navas, Ángel Di María y posiblemente con Zidane.