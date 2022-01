Marcelino García Toral no tiene nada claro que va a ser de su futuro ni si la próxima temporada continuará al frente del Athletic de Bilbao pese al buen trabajo que viene realizando en el conjunto vasco.

Así lo desveló en los micrófonos de “El Larguero’, dónde el ex entrenador del Valencia CF o Villarreal CF sorprendió al afirmar que no sabe que hará el próximo curso. “¿La temporada qué viene? Aún no sé que voy a hacer", señaló en el programa conducido por Manu Carreño.

Y es que pese a que se siente muy a gusto en Bilbao, explicó que se plantea “el fútbol como algo pasional y voy día a día".

No obstante, quiso dejar claro que se encuentra en un “extraordinario club, con una afición maravillosa. Desde que llegué aquí me han tratado fenomenal y tengo una directiva que apostó por nosotros y nos da todo su apoyo y cariño”.

Además, se deshizo en elogios hacia sus jugadores pues cuenta con “una plantilla extraordinaria de la que estamos orgullosos y agradecidos”.