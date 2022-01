Junior Firpo pasó por los micrófonos de Tot Costa, de Catalunya Ràdio, para hablar de su actual situación en el Leeds de Marcelo Bielsa y de su turbulento paso por el Barça, de donde salió en el mercado de fichajes del pasado verano.

Cuestionado sobre cuál era el estado de las vacas sagradas del vestuario y de su competencia con Jordi Alba, el exfutbolista azulgrana habló sin tapujos. "En el Barça, como en otros equipos, los veteranos son referencia dentro del equipo y mandan. En todos los vestuarios, se les dice pesos pesados por algo. Es algo general y se les tiene el respeto que merecen".

"Yo me voy del Barça por eso, porque ni se me daba la oportunidad en partidos entre semana donde él tenía que descansar", para seguidamente volver a comentar que: "Bueno, también por el problema que Koeman tenía conmigo. Él me mintió". Además, finalizó su intervención recalcando que "Jordi Alba es un pedazo de lateral".