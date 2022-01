Nicolás Schiappacasse, ex jugador del Atlético de Madrid y Rayo Majadahonda, fue detenido poco antes del clásico uruguayo entre el Peñarol y el Nacional de Montevideo.

Una imagen que se ha hecho rápidamente viral, sobre todo debido a que en el momento de ser detenido por la policía uruguaya el futbolista llevaba una pistola nueve milímetros con varias balas.

El ex rojiblanco iba con ropa del Peñarol, aunque no podía jugar por lesión y también debido a que su cesión aún no estaba cerrada -su ficha pertenece Sassuolo-. Hay que recordar que la pasada campaña ya estuvo cedido en Peñarol y que esta ambos clubes estaban en trámites para repetir la operación.

Nicolás Schiappacasse declaró a la policía tras ser detenido junto a otras tres personas -una muy conocida por los operativos debido a sus antecedentes por narcotráfico- que la pistola debía entregarla a un aficionado dentro del estadio, pero que no sabía quién era.