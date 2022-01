Adama Traoré ha hecho un gran esfuerzo económico para fichar por el FC Barcelona. El internacional español perdona gran parte de su salario con tal de que su sueldo encaje en la complicada situación financiera del Barça en cuanto al límite salarial, muy reducido durante toda la temporada debido a las grandes pérdidas de los últimos cursos. En las actuales condiciones de los de Joan Laporta, prácticamente ningún jugador del caché que estaban sondeando encajaba con su masa salarial y el mínimo porcentaje que restaba para alcanzar el límite. Es la gran rémora del club en el último año, sus dificultades para hacer posible casi cualquier operación de entrada. La salida de Ousmane Dembélé, que sigue enquistada, parecía que imposibilitaría su llegada pero no ha sido así. ¿Cómo es posible?.

La única fórmula que permitía que Adama Traoré llegara ya al Barça era que existiera una gran concesión por parte del jugador como así ha sido. El extremo, representado por Jorge Mendes que parece volver a tener buena relación con los intereses culés, ha accedido a perdonar parte del salarial que debía percibir de aquí a final de temporada para poder encajar su ficha a ojos de LaLiga, la cuál no está permitiendo ninguna triquiñuela en este sentido. El Wolverhampton no puso demasiados problemas para dejar ir a su extremo, que había perdido peso en el equipo y no era insustituible en estos momentos. Además, acaba contrato en 2023 y las opciones de sacar tajada por él en el Camp Nou crecen si cuaja una buena segunda vuelta. Pese a ello, pese a acceder a su cesión, el equipo inglés pide que los culés asumieran la totalidad de su ficha: lo que debe percibir hasta final de temporada, la mitad de su sueldo.

El salario de Adama en el Wolverhampton es de alrededor de tres millones de euros, una cifra importante y que no puede permitirse el Barça en estos momentos. Al hacerse cargo del jugador durante la segunda vuelta, en esta fórmula de traspaso que incluirá una opción de compra al término de la misma, sólo tendrían que hacerse cargo de la mitad, en torno al millón y medio de euros.

Dembelé, ¿se queda sin sitio?

Aún sin la salida de Dembelé, el porcentaje salarial que perdona Adama Traoré para firmar le permite al Barça inscribirle sin la necesidad de que salga el francés. Es otra medida de presión para que el galo acepte su salida en este mes de enero y deje vía libre a otras operaciones. Con Adama su sitio quedaría en entredicho. El fuerte tijeratazo del internacional español le da la posibilidad de regresar al Camp Nou, de donde salió en 2015 tras llegar a debutar en el primer equipo. Tras experiencias en el Aston Villa, Middlesbrough y su explosión en el Wolverhampton, el de L’Hospitalet regresa a la Ciudad Condal.