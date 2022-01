A falta de dos días para cerrarse el mercado de fichajes de invierno, la operación salida en el Real Madrid está totalmente estancada. Junto a la Real Sociedad, es el único equipo de LaLiga que no ha confirmado la salida de ningún futbolista ahora en enero. ¿Nadie quiere irse del conjunto blanco?

Florentino Pérez apenas ha tenido trabajo en estos meses con posibles salidas en la plantilla de Ancelotti. Algunos equipos sí que han llamado, pero ninguno de los jugadores susceptibles de buscar un cambio intentando hacer encontrar esos minutos que no tienen, ha realizado movimiento alguno en dirección a la puerta de salida. Tan solo Jovic, al que se le ha negado cualquier opción ante la posibilidad de que Benzema pueda tener problemas físicos y la necesidad de contar con un relevo de ciertas garantías.

Bale, Marcelo e Isco son los tres jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio pero la idea de los tres parece que es apurar el contrato y marcharse con la carta libertad al acabar la temporada. Poco ha importado que los tres apenas hayan tenido presencia en la primera parte de la presente campaña. Con Marcelo la idea parecía clara, pero tanto con Bale como con Isco en algún momento determinado se podía esperar algún movimiento en busca de minutos, pero nada hace pensar que ese deseo aparezca antes del próximo lunes a las doce de la noche, momento en el que se cerrará el mercado.

Jugadores con pocos minutos

No hay salidas pero eso no significa que no haya jugadores descontentos con su situación en el Real Madrid, pero jugadores como Vallejo y Mariano prefieren seguir esperando esa oportunidad que parece muy complicada que puedan tener. Mientras el defensa apenas ha aparecido, el delantero se dejó ver ante el Elche en el partido de la primera vuelta del campeonato de Liga para después volver a su estado natural en las últimas temporadas, que no es otro que la suplencia.

Eden Hazard, es otro de los nombres que estaba sobre la mesa. En verano y con tres años de contrato por delante será un asunto de complicada solución salvo que el belga de la vuelta a su situación deportiva dentro del equipo blanco. No hay que olvidar que Hazard inició la temporada como titular, justo hasta que empezaron a aparecer los diferentes problemas físicos que ha padecido.