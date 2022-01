La carrera de Adil Rami no ha estado exenta de polémica, éxitos y turbulencias. El que fuera central del Valencia CF milita actualmente en el Troyes de la liga francesa y aunque está metido en la lucha por eludir el descenso, el futbolista ha encontrado cierta estabilidad después de unos años marcados por la inseguridad, los juzgados o la prensa rosa. Incluso denuncia que gente poderosa ha intentado que no jugara “nunca más” en la Ligue 1.

“Tuve suerte, porque François Vitali (director deportivo del Troyes, con el que coincidió de su paso por el Lille) sabe de mi mentalidad. Cuando me fui del Marsella, personas influyentes hicieron todo lo posible para que no volviera a la Ligue 1. Era su mayor temor. Hicieron de todo para que dejara el fútbol. Aquí es donde me digo que puedo estar orgulloso de mí mismo. Me intentaron ahogar varias veces y sigo aquí, en pie”, explicó el excentral valencianista en una entrevista para el rotativo francés L’Equipe.

Precisamente con el Marsella tiene un segundo juicio pendiente desde que el club lo demandase por romper su contrato para irse a jugar a Turquía. Al entonces presidente de la entidad marsellesa, de hecho, lo señala como la persona que más odia en el mundo del fútbol: “No quiero volver a encontrarme con él ni estrecharle la mano. Son personas que tienen vibraciones negativas y difaman el fútbol. Perdí el primer juicio, pero no veo el momento de que llegue el segundo. Estoy tranquilo”, afirmó el jugador, que manifestó su arrepentimiento por haberse marchado del Sevilla.

Los problemas que le dio su relación con Pamela Anderson

Rami estuvo saliendo durante un tiempo con un icono como Pamela Anderson, pero la relación no acabó de la mejor manera, lo que acabó llevando a Rami a una situación muy delicada a nivel de privacidad: "Los chismosos han engañado a la gente. Yo no pedí estar en eso, pero mi novia era un icono y mucha gente se dejó influenciar por toda esa mierda. Me llegué a asustar por todo eso de los paparazzi y tuve que huir de Francia”, relataba.

No solamente habló de las dificultades asociadas a la vida de los futbolistas a nivel de prensa rosa y pararazzi, sino que también profundizó en los problemas amorosos que sufren porque les quieran por interés: “El futbolista es una presa fácil, ¡sí! El futbolista, atléticamente, es guapo. Tiene dinero y es joven. Sin generalizar, pero todavía hay muchas chicas, digamos interesadas, en tu dinero o en tu fama. A veces solo quieren ganar seguidores en las redes sociales para darse a conocer (...) En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga... Si hubiese sido un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto. Sin mis amigos habría sido bastante difícil”, sentenciaba Rami.