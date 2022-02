Joan Laporta no se da por vencido con Erling Haaland. El delantero noruego es el gran objetivo para la próxima temporada y está dispuesto a hacer los esfuerzos que sean necesarios para conseguirlo. Uno de los principales es la jugosa comisión que recibiría su agente, Mino Raiola, pero esa cantidad millonaria tampoco parece un impedimento para acabar firmando al delantero, al que también pretende el Real Madrid.

"Si hay un jugador que merece pagar una comisión impactante, lo haré y lo explicaré, no lo vamos a disfrazar. Si el jugador nos interesa, máxima transparencia. Lo que seguro que no haremos es decir que un jugador cuesta 17 millones y luego resulta que 40 millones van para el padre" dijo Laporta ante la prensa al ser preguntado por Haaland. "Lo que no haré son pagos que no estén aceptados en el mercado, ni pagos sin causa, ni pagaré dinero por conceptos que no son ciertos, y por supuesto intentaré no hacer pagos desproporcionados", añadió, en clara referencia a las conductas de la anterior junta directiva, presidida por Josep María Bartomeu, que Laporta ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En su comparecencia, Laporte explicó que los agentes suelen recibir una comisión del 5% en cada fichaje, pero que estas cantidades llegaron a alcanzar el 33% en operaciones firmadas por Bartomeu para llevar jugadores al Camp Nou. El presidente del Barça aclaró que lo importante no es el importe de las comisiones, sino decirle la verdad a unos socios que, supuestamente, entenderían un baño de oro a Raiola a cambio de vestir a Haaland de azulgrana.