Jordi Alba fue uno de los grandes protagonistas del Barcelona-Atlético de Madrid de este domingo. Cuando el equipo colchonero se había adelantado, el lateral culé respondió de manera inmediata con una volea impresionante ante la cual nada pudo hacer Oblak. En la celebración, el jugador del Barça gesticuló con sus manos simulando bocas hablando.

El ex del Valencia está siendo una de las principales dianas de las críticas que está recibiendo el Barça en esta temporada tan difícil. Alba no está pasando por su mejor momento futbolístico y no dudó en dirigirse a quienes hablan de él tras firmar un gol de bandera en el Camp Nou. Además, la acción supuso una respuesta inmediata al tanto inicial de Carrasco para el Atlético e inició la remontada culé en un duelo directo por los puestos Champions.

Tras el gol del lateral llegaron tres más y el equipo de la ciudad condal llegó a dominar por 4-1 como consecuencia de las dianas de Gavi, Araújo y Dani Alves. Más tarde el cuadro visitante recortó distancias por mediación de un excompañero de Jordi Alba en el Barça como Luis Suárez. Finalmente el Barcelona ganó 4-2 y se aupó a la cuarta posición de LaLiga Santander.

El Barça le respalda

Aunque parte de los seguidores del Barcelona no están de su lado, los entrenadores sí. Tanto Koeman como Xavi le han apoyado y lleva toda la temporada siendo fijo. Esta temporada supera los 2.000 minutos en los 24 partidos en los que se ha enfundado la elástica azulgrana. Todavía no había marcado, pero ya había repartido seis asistencias.

Ahora el gran reto de Jordi Alba es convencer también a la afición de que puede recuperar su mejor versión. Las críticas no son de su agrado y en uno de los grandes goles de su carrera no faltó un guiño a quienes no confían en él.